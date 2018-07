Un grup de 20 de elevi din Basarabia, Ucraina, Ungaria si de la Colegiul National "Gojdu" din Oradea participa, in perioada 29 iulie - 4 august, la prima Scoala de vara intitulata "Centenarul Marii Uniri".



"Incercam sa legam prietenii, relatii, intre copiii care vin din Basarabia, Maramuresul istoric si Ungaria, pentru ca una dintre marile probleme ale Romaniei, as zice eu, este faptul ca nu avem continuitate de relatii cu romanii de dincolo de granite, care au ramas in urma Tratatului de la Trianon in alte tari. Cred ca este important sa construim o relatie durabila care sa creeze,…