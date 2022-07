Centaurus, noua variantă COVID care se răspândește rapid Noua varianta COVID ii ingrijoreaza pe experții in virusologie din cauza faptului ca se raspandește extrem de rapid. Aceasta caștiga teren in India și a ajuns deja in Marea Britanie. Varianta BA.2.75 – denumita „Centaurus” – a fost detectata pentru prima data in India la inceputul lunii mai. Aici numarul cazurilor a crescut de atunci […] The post Centaurus, noua varianta COVID care se raspandește rapid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

