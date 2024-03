Stiri pe aceeasi tema

- Trecere in neființa a lui Aleksei Navalnii a adus durere in suflet in randul apropiaților sai. Soția opozantului de temut al lui Vladimir Putin se simte extrem de afectata de decesul partenerului sau. Iata ce mesaj a postat Iulia, la doua zile de la decesul soțului sau, pe internet!

- O fotografie cu un tanar urs polar care dormea ​​pe un aisberg, realizata de fotograful amator britanic Nima Sarikhani, a caștigat premiul People’s Choice Photographer of the Year pentru „Wildlife Photographer of the Year”. „Imaginea uluitoare și emoționanta a lui Sarikhani ne permite sa vedem frumusețea…

- Cantareața canadiana Celine Dion și-a facut o apariție surpriza la gala Premiilor Grammy dupa ce a fost diagnosticata cu o condiție neurologica din cauza careia a fost nevoita sa iși anuleze toate concertele de anul trecut, relateaza revista Variety.

- Strabismul (ochi nealiniați) este o afecțiune in care un ochi este intors intr-o direcție diferita de cea a celuilalt ochi. De obicei, se intalnește la copii, dar se poate dezvolta și la adulți. Tratamentul poate include ochelari, plasturi, exerciții pentru ochi, medicamente sau intervenții chirurgicale.…

- Alexandru Blindescu, moldoveanul dintr-un sat cu Maia Sandu, stabilit cu traiul intr-un sat din Tula, Rusia, a fost vizitat, din nou, de vloggerul moldovean din Moscova, care l-a facut cunoscut internauților la inceput de toamna. Cum se descurca barbatul iarna, la ferma sa, dar și ce parere are despre…

- Opt copii din Romania, suspecți de botulism! Doi dintre ei sunt in stare grava și toți au mai puțin de 7 ani. Iata ce se intampla in aceste momente la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara!

- O fotografie emoționanta cu fiica Elenei Udrea a fost dezvaluita recent chiar de tatal ei, Adrian Alexandrov. In ciuda faptului ca este nevoita sa creasca fara sa iși aiba mama alaturi, micuța primește tot sprijinul și toata susținerea barbatului, care incearca sa ii faca viața cat mai frumoasa. Ce…

- A trecut un an de la dezvaluirea publica a diagnosticului legendarei interprete, Celine Dion, o tulburare neurologica rara care ii pune in pericol abilitatea de a canta așa cum o facea odinioara. Noi detalii despre starea ei de sanatate au fost facute publice, saptamana trecuta, de catre sora sa.