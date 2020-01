Celia, îndurerată de incendiile din Australia: ”Oamenii trebuie să se trezească! Rămânem fără aer și ne-o facem singuri!” In fața acestui dezastru climatic, Celia nu a ramas indiferenta. Cantareața a vorbit cu durere despre tragediile care se petrec in aceste momente in Australia și ii indeamna pe oameni sa se trezeasca și sa faca o schimbare pentru ca „ramanem fara aer si ne-o facem singuri”, spune Celia cu tristețe. „Va rog rugati-va pentru Australia, dar rugati-va si pentru Romania! Australia, a doua mea casa și Romania țara mea de suflet! Sa ne rugam pentru ambele! Da, ramanem fara aer si ne-o facem singuri! Ma rog sa fie protejata toata planeta nu doar cele 2, insa prioritațile trebuie sa se schimbe! Oamenii… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este inspaimantator, abia respiram, iar focul continua sa se extinda sunt marturiile dramatice ale romanilor prinsi in infernul din Australia, scrie observator.tv. Peste zece mii de conationali traiesc in tara mistuita de unul dintre cele mai mari incendii din istoria planetei. Aproape sase milioane…

- Cerul roșu din Pambula, Australia (foto: CNN) Cerul s-a facut roșu ca sangele, duminica, deasupra unor regiuni din sudul Australiei. Oamenii fug de incendii și iși cauta adapost, in timp ce pompierii spun ca ultimele 24 de ore au fost cele mai dificile din viața lor, noteaza CNN . Fotografiile din Pambula,…

- Incendiile din Australia se agraveaza pe zi ce trece. Focul continua sa inghita o suprafața tot mai mare in sud-estul țarii, iar fumul a ajuns tocmai pana in Noua Zeelanda. Un ordin de evacuare vizeaza sute de kilometri de coasta, o zona turistica foarte populara. A inceput un adevarat exod, dar…

- Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, a oferit detalii despre cantonamentul Simonei Halep din Dubai și a menționat motivul pentru care se antreneaza acolo. Acesta a spus ca Simona este imprevizibila, fiind în stare sa câștige toate turneele de Grand Slam, dar și sa fie…

- Artista a vorbit despre drama familiei sale, dezvaluind ca a pierdut un fratior, pe nume Andrei, pe cand acesta avea numai cateva luni, scrie cancan.ro. Citeste si O NOUA MAMICA in showbiz-ul din Romania. Cantareata tocmai a nascut O FETITA „M-am dus la o filmare acum cateva luni cu…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Incendiile fac aerul irespirabil in Australia. Orașul Sydney a fost invaluit intr-un strat dens de ceata toxica, oamenii fiind sfatuiți sa nu iasa din case și sa nu deschida geamurile, transmite Agerpres, citata de b1.ro. Nivelurile de poluare au atins cote periculoase, cele mai ridicate concentratii…

- Chiar daca presedintele Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur al alegerilor parlamentare, senatorul Ioan Cristina indeamna, in continuare, la implicare si ii sfatuieste pe penelisti sa ramana vigilenti. „Trebuie sa ramanem vigilenti si sa ne mobilizam si mai puternic electoratul, astfel incat…