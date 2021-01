Celebrul prezentator TV, Larry King, a murit la 87 de ani

Jurnalistul Larry King, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din lume, a murit, sambata, la varsta de 87 de ani. In urma cu cateva saptamani, el fusese confirmat cu COVID-19. Larry King a fost ani de zile gazda unui talk-show devenit cunoscut in toata lumea. Vedeta TV fusese confirmat cu COVID-19 la sfarșitul lunii decembrie 2020 și a fost dus la spitalul din Los Angeles. Sambata, presa din SUA a anunțat decesul acestuia. King, ajuns la 87 de ani, s-a retras din presa dupa o cariera de peste 60 de ani. El suferea de diabet de tip 2 și in ultimii ani a avut cancer pulmonar, angina și atacuri…