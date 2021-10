Celebrul boxer Manny Pacquiao confirmă candidatura sa la preşedinţia Filipinelor Celebrul boxer Manny Pacquiao a depus vineri documentele care confirma candidatura sa la presedintia Filipinelor, devenind primul politician care intra oficial in cursa pentru cea mai inalta functie din acest stat, cu ocazia scrutinului programat anul viitor, informeaza DPA, citat de agerpres. Pacquiao, in varsta de 42 ani, care ocupa in prezent postul de senator, a promis ca va lupta impotriva saraciei si coruptiei, angajandu-se sa rezolve si problema pandemiei de coornavirus, daca va castiga alegerile si va deveni presedinte. De asemenea, el a promis ca va imbunatati serviciul de internet… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un membru PNL contesta la Tribunalul București candidatura lui Florin Cițu la președinția partidului. In cererea de chemare in judecata inregistrata de instanța pe 8 septembrie, Alexandru Dumitrescu cheama in judecata PNL și cere magistraților sa dispuna de urgența suspendarea hotararilor prin care…

- Legendarul boxer Manny Pacquiao a revenit in ring dupa doi ani, insa fara succes. Filipinezul in varsta de 42 de ani, a fost invins de Yordenis Ugas, care astfel și-a pastrat centura WBA Super la categoria semimijlocie.

- Premierul Florin Citu si a depus, vineri, candidatura la presedintia Partidului National Liberal."O zi importanta pentru noi toti, pentru colegii mei. Am pornit acum cateva luni de zile cu o echipa mica, dar determinata si am spus ca intru in aceasta cursa sa castig, dar am spus in acelasi timp ca intru…

- Premierul Florin Citu si-a depus, vineri, candidatura la presedintia Partidului National Liberal, afirmand ca a intrat in cursa interna pentru sefia partidului pentru a construi si a uni PNL. 'O zi importanta pentru noi toti, pentru colegii mei. Am pornit acum cateva luni de zile cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca joi, la ora 18,00, isi va depune oficial candidatura pentru un nou mandat in fruntea partidului. "Joi, la ora 18,00, imi voi depune candidatura si motiunea cu care voi candida. Eu am avut o intelegere cu premierul Citu in prima faza, am vrut sa depun miercuri,…

- Premieurl Florin Citu a anuntat miercuri, dupa sedinta BPN, ca a primit derogarea de vechime, dupa ce actualul presedinte al PNL, Ludovic Orban, a atras atentia ca Florin Citu are nevoie de o vechimea de cinci ani in partid pentru a putea candida si ca este nevoie de o derogare pe care este dispaus…

- Senatorul Irineu Darau și-a anunțat candidatura la președinția USR PLUS. „Imi anunț candidatura la președinția USR PLUS. Fac acest pas, deloc ușor pentru mine, fiindca la nivel personal consider...

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anuntat joi ca si-a depus candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti. "Mi-am depus astazi candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti impreuna cu colegii care ma sustin si cu care voi face echipa in urmatorii patru ani. Mesajul meu catre colegii mei din Bucuresti…