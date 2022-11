Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis duminica, intr-un comunicat de presa, ca face demersuri pe langa Președinția gaboneza a Consiliului de Securitate ONU și pe langa alți membri ai Consiliului pentru a-și exprima dezamagirea fața de decizia luata de Gabon care nu a permit reprezentanților…

- ​​La patru zile de cand premierul Ciuca a anunțat ca il așteapta pentru explicații, Vasile Dincu a ajuns luni dimineața la Guvern unde are o discuție cu șeful executivului pe tema declarațiilor referitoare la negocierile cu Rusia. Premierul Nicolae Ciuca poarta discutii, luni, la Palatul Victoria, cu…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania Daniel Coriu afirma ca este mare nevoie de medici cardiologi in tara, atragand atentia asupra unui fenomen ingrijorator – in Romania, anual, Colegiul elibereaza doar 1.000 de avize de libera practica. Asta in timp ce in Universitatile de Medicina…

- Ministrul german al economiei, Robert Habeck, a reprosat miercuri mai multor „tari prietene”, in primul rand SUA, ca vand la preturi „astronomice” gazele care le inlocuiesc pe cele din Rusia, scrie Agerpres, citand AFP. „Anumite tari, chiar prietene, obtin adesea preturi astronomice”, a declarat oficialul…

- Sportivul roman Catalin Chirila, campion mondial si european la canoe simplu pe 1.000 metri, s-a calificat, vineri, in semifinalele probei de canoe simplu pe 350 de metri, la Supercupa Mondiala din Oklahoma (Statele Unite). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Omul de afaceri roman a afirmat ca, daca i-ar sta in putere, ar aduna toți președinții de stat la o masa, pentru a gasi soluții de incheiere a razboiului. “Razboiul, in secolul asta, nu-și are locul. Nu-și are locul pentru ca fereasca Dumnezeu sa gasești pe cineva care sa apese butonul (gesticuleaza,…

- Dupa un weekend dedicat competiției de tineret FIBA 3x3 Nations League, festivalul de baschet 3x3 continua astazi și maine cu meciurile din FIBA 3x3 Women’s Series, circuitul mondial feminin. Statele Unite – campioana olimpica de la Tokyo, Franța și Canada, medaliatele cu aur, respectiv argint la Mondialele…