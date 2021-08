Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, protecția impotriva Covid-19 vine printr-o injecție. In viitor, insa, vaccinuri ar putea fi administrate din inhalatoare, sub forma de pulbere, sau chiar transformate in pastile, informeaza BBC . Doua proiecte de cercetare din Suedia testeaza deja vaccinuri anti-Covid sub forma de pulbere…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat marti, in Parlament, ca nu poate da o data exacta referitoare la cand va aparea valul patru al pandemiei in Romania, insa din situația epidemiologica prezentata de alte țari, autoritațile estimeaza ca rata de infectare cu noul coronavirus sa creasca si…

- Varianta Delta a devenit tulpina dominanta de Covid-19 in Statele Unite, potrivit unei modelari de date efectuata de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), transmite Reuters. Estimarile CDC arata ca varianta Delta a devenit dominanta in tara pe parcursul a doua saptamani incheiate pe…

- Comisia germana pentru vaccinuri (Stiko) a recomandat joi ca, dupa prima doza de vaccin AstraZeneca, sa fie administrata o doza de rapel pe baza de ARN mesager, relateaza Hotnews , care citeaza AFP. Raspunsul imunitar dupa o schema care combina cele doua tipuri de vaccinuri este ”net superior” celui…

- Soumya Swaminathan si-a exprimat totodata dezamagirea referitoare la esecul vaccinului candidat al companiei CureVac, intr-un studiu clinic, de a respecta standardul de eficacitate al OMS, mai ales ca noua varianta Delta a coronavirului, mai contagioasa, creste necesitatea unor vaccinuri noi, eficace.Marea…

- Calatorii straini care atesta ca sunt vaccinati anti-COVID-19 cu schema completa cu unul dintre vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Janssen, precum si cu vaccinurile chinezesti Sinopharm si Sinovac-Coronavac, vor putea intra fara restrictii in Spania incepand de luni, 7 iunie, cu conditia sa…

- Londra si-a asigurat anterior 100 de milioane de doze de vaccin, desvoltat la Universitatea Oxford si licentiat de AstraZeneca. “Am inceput negocieri comerciale cu AstraZeneca pentru a asigura o varianta de vaccin: viitoare livrari de vaccinuri Oxford AstraZeneca, care au fost adaptate pentru varianta…

- Din cauza raspandirii variantei indiene a coronavirusului pe teritoriul sau, Marea Britanie va fi clasificata, de duminica, de Germania ca zona de mutatie a variantelor, a anunțat Institutul de sanatate publica Robert Koch, noteaza AFP.Aceasta va avea drept consecinta limitarea considerabila a calatoriilor…