Stiri pe aceeasi tema

- “Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur, decernate, duminica, la Los Angeles. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie a Universal Pictures, Cillian Murphy si Robert Downey Jr., au primit trofeele pentru rolurile de interpretare in lungmetraj.…

- Un agent de politie a ramas fara centura tactica, pe care avea prinse un pistol, un baston telescopic si un spray lacrimogen, dupa ce a intervenit, alaturi de alti colegi, pentru aplanarea unui scandal. Intervenția a avut loc, duminica dupa-amiaza, intr-un local din comuna Criscior. Mai multe echipaje…

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- Acuzațiile de frauda și furt dintr-un litigiu in care sunt implicate doua companii private aduc in prim-plan modul in care se fac achizițiile publice prin cumparare directa. O serie de documente și de marturii arata ca, in unele tranzacții realizate de instituții subordonate Ministerului Cercetarii,…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, se plange de taierile aduse de ordonanța Guvernului Ciolacu, care limiteaza cheltuielile facute de administrațiile locale la sfarșit de an pentru a ține sub control deficitul bugetar. Primariile nu mai pot finanța din fonduri publice celebrele festivaluri,…

- O femeie si un barbat au fost arestati pentru 30 de zile, dupa ce au dat mai multe spargeri la sediile unor societati din Bucuresti si au furat seifurile. Una dintre „lovituri” a fost filmata de o camera de supraveghere. Potrivit Poliției Capitalei, in perioada august – septembrie 2023, la nivelul unor…