Cele mai tari genti din 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Licitația pentru achiziționarea troleibuzelor destinate municipiului Targu Jiu nu a fost anulata. Acest este un semn bun, este de parere primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu. Autoritațile centrale au primit patru oferte pentru caietul de sarcini care vizeaza achiziția de troleibuze pentru municipiile…

- De o saptamana, Alex Velea se afla la Borșa, intr-un așa numit cantonament de creație, alaturi de Adda și Vanotek. Departe de Antonia, artistul vorbește zilnic cu ea la telefon, iar zilele trecute i-a facut o dedicație muzicala neașteptata, prin video conferința. Artistul a compus pentru aleasa lui,…

- Kobe Bryant, fostul mare baschetbalist care a murit pe 26 ianuarie intr-un accident de elicopter, alaturi de una dintre fiicele sale, a fost omagiat la Gala premiilor Oscar de unul dintre prietenii sai.Regizorul Spike Lee, care anul trecut l-a omagiat prin ținuta aleasa pe Prince, aparand la Oscar cu…

- Primaria Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA au pus in circulație marți, 4 februarie 2020, 25 de noi troleibuze marca Solaris Trollino. Acestea au fost achiziționate din fonduri europene și au fost furnizate de catre firma poloneza Solaris Bus & Coach SA , prețul unitar al unui…

- Femeile de afaceri pot fi lideri mai buni decat barbatii, pentru ca sunt mai orietate catre oameni. Cu toate acestea, misiunea femeii in business este mai dificila decat a barbatului, aceasta avand o serie de alte responsabilitati, pe langa job, iar,...

- Clinicile Medici’s deschid o optica de lux in zona centrala a Timișoarei: Medici’s Optic-Boutique. Branduri de prestigiu se regasesc in portofoliul opticii din incinta Medici’s Academica de pe bul. Circumvalațiunii 8-10, etaj 1. Balenciaga (Paris), Gucci (Italy), Saint Laurent (Paris), Guess by Marciano…

- Fiica celebrei cantarețe Beyonce este mare pasionata de moda. la doar șapte ani, aceasta ii face concurența mamei sale in ceea ce privește ținutele adoptate la diverse evenimente, noteaza publimetro.com.mx.Blue Ivy este fiica cea mare a cuplului format din Beyonce și Jay-Z. La doar șapte ani, fiica…