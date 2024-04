Gucci nu-și mai găsește locul în lumea luxului? Acțiunile Kering s-au prabușit dupa ce grupul de lux a avertizat ca marjele de profit vor fi afectate in prima jumatate a anului din cauza scaderii vanzarilor Gucci, cel mai mare brand al sau. Acțiunile au coborat cu 8,9% la inceputul ședinței de tranzacționare de la Paris, cel mai scazut nivel din 2018. Scaderea cu […] The post Gucci nu-și mai gasește locul in lumea luxului? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

