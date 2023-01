Cele mai simple și rapide fursecuri cu nucă de cocos Ingrediente- 400 de grame de fulgi de nuca de cocos - 200 mililitri de lapte condensatMod de preparareSe preincalzește cuptorul la 176 de grade Celsius.Fulgii de cocos se amesteca cu laptele condensat, se modeleaza puțin cu o lingura pentru inghețata și se pun in tava de copt tapetata cu hartie.Se lasa la cuptor aproximativ 14-16 minute pana cand se rumenesc. Mare atenție, deoarece se pot arde foarte ușor!Sursa: eva.ro Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

