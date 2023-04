Stiri pe aceeasi tema

- The Brukenthal Exclusive temporary exhibition, in which the painting The Man With the Blue Hat by Jan van Eyck and four other masterpieces by Titian, Veronese and Hans Memling are exhibited, was opened on Wednesday night at the Dacia-Romania Palace of Bucharest.The event was attended by the Culture…

- Asa se explica faptul ca cele cinci capodopere de la Muzeul National Brukenthal, care fac obiectul unei expozitii de zece zile la Bucuresti, in Pavilionul Art Safari, au fost asigurate in Marea Britanie pentru 75 de milioane de euro. Incepand de joi, 20 aprilie, si pana pe 30 aprilie, bucurestenii…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Institutul Polonez din București, invita publicul sa viziteze expozitia „Arhitectura Independenței in Europa Centrala”, deschisa in perioada 7 aprilie – 7 mai 2023, la Palatul Culturii din Iași. Rezultat al unui…

- Art Safari gazduieste in inima Capitalei o ampla expozitie de arta dedicata pictorului roman Ion Theodorescu Sion 1882 1939 , unul dintre cei mai importanti artisti romani din perioada interbelica. Cu aceasta ocazie, Muzeul de Arta Constanta a imprumutat o lucrare din colectia sa pentru a fi parte din…

- CARANSEBES – Daca zilele trecute scriam de Comunitatea de Avere (fostul IFET, muzeu sau Arhive Naționale), azi trecem strada la Palatul Comunitații de Avere (fostul IPEG, actual Formin)! Ne scria recent un cititor fidel, medicul Sorin Pescariu, despre cladiri sau spații de interes public abandonate…

- Muzeul Olteniei Craiova – Secția de Istorie-Arheologie, in parteneriat cu Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale organizeaza marți, 14 februarie, ora 12.00, vernisajul expoziției “Din viața lui Brancuși”, parte integranta a evenimentului cultural județean „Brancusi, al lumii” – Craiova, 13-19…

- Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultura din București, in colaborare cu Agenția ICE Romania, inaugureaza sambata, 4 februarie 2023, la ora 18.00, la Biblioteca Naționala a Romaniei, in sala Symposium (Bd. Unirii 22, București), expoziția „Universul Olivetti. Comunitatea ca utopie concreta”.…

- Record de vizitatori la expozitia ”Dacia, Ultima frontiera a romanitatii”, deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Se estimeaza ca numarul celor care au venit sa o vada a ajuns la aproximativ 15 mii, in doar doua luni. In ianuarie, in jur de 1.