- Cele mai recente date si analize indica o cvasi-stagnare a activitatii economice in trimestrele III si IV 2022, sub impactul escaladarii razboiului din Ucraina si al extinderii sanctiunilor asociate, conform unui comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei.

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa mai creasca temperat spre finele anului curent, iar apoi sa intre pe o traiectorie descrescatoare graduala, ce coboara la nivelul de o cifra in semestrul I 2024, conform Bancii Nationale a Romaniei. "Potrivit prognozei actualizate, rata anuala a inflatiei este…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a confirmat, vineri, ratingurile suverane ale Romaniei la ''BBB-/A-3'', perspectiva asociata fiind una "stabila", informeaza agentia printr-un comunicat de presa. Analistii S&P subliniaza faptul ca economia Romaniei a inregistrat o crestere puternica…

- O veste buna vine de la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO), care a anunțat ca indicele global al prețurilor produselor alimentare a continuat sa scada și in septembrie. Scaderea s-a produs in ciuda unei ușoare creșteri a cerealelor, care a fost compensata de reducerea…

- Parlamentul European indeamna, intr-o rezolutie adoptata joi, statele membre UE si alte tari care sprijina Ucraina sa isi intensifice masiv asistenta militara pentru aceasta tara, in special in domeniile solicitate de guvernul ucrainean.

- In seara zilei de 4 octombrie, pe rețelele de socializare din Rusia au circulat fotografii de la Belgorod, care au aratat stalpi de lumina galbena ridicandu-se pe cer. Imediat au aparut comentariile care spuneau ca e vorba de „cele mai recente arme” rusești, folosite impotriva ucrainenilor. Site-ul…

- Economiștii și-au majorat estimarea privind inflația anuala in Argentina in acest an la 95%, potrivit unui sondaj lunar publicat de banca centrala, in condițiile in care țara se lupta sa depașeasca o criza economica prelungita marcata de creșterea prețurilor. Cea mai recenta prognoza pentru creșterea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a inregistrat vineri, 12 august, a treia zi consecutiva de scadere și a ajuns la valoarea de 7,98% pe an, arata datele Bancii Nationale.Aceasta este prima zi in care indicele ROBOR la trei luni…