Stiri pe aceeasi tema

- Breaza, cunoscut celor care trec astazi spre Valea Prahovei ca o scurtatura data de sistemele de navigație pentru a evita aglomerația de pe DN1, are mari șanse sa devina un oraș cu adevarat european, folosindu-se și de istoria sa bogata, dar și de potențialul turistic inca neexploatat cum se cuvine.…

- Iulia Vantur traiește mulți ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan. Cei doi fac echipa buna atat pe plan sentimental, cat și pe plan profesional. Recent, fosta prezentatoare a postat cateva fotografii in care ținuta era o rochie alba de mireasa. Vedeta a stralucit la propriu in imaginile…

- Tradiții vechi romanești precum barbieritul, bradul, voalul, turta sau iertaciunea, au deschis ziua nunții religioase a Ilincai și a lui George Simion. ”Am avut o mare bucurie sa descoperim obiceiurile de nunta la romani, unele uitate. Vi le impartașim:” In permanența cu lautarii dupa ei, cei doi miri…

- Dupa ceremonia discreta din Las Vegas, Jennifer Lopez și Ben Affleck au facut o nunta fastuoasa in Georgia, scrie Daily Mail . Actrița, care are 53 de ani, a imbracat la cea de-a patra nunta a ei o rochie de mireasa impresionanta, cu un voal lung de peste 5 metri. Ceremonia a avut loc ieri pe proprietatea…

- Tradiții de nunta in Romania. Mulți spun despre casatorie ca este unul dintre cele mai importante momente din viața unei persoane. Și asta e ceva care se aplica cu siguranța și in Romania, unde familia este foarte importanta. Legat de acest eveniment exista o serii de tradiții și obiceiuri, transmise…

- Bat clopote de nunta pentru Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce e manelistul a postat un videoclip pe pagina sa personala de Tik-Tok și a marturisit cu umorul sau specific ca merge sa ii ia rochie de mireasa dansatoarei. Deși cei doi nu…

- Darul de nunta: cați bani lasa invitații la petrecerea mirilor, in Romania și in alte țari In sezonul petrecerilor de nunta, care au luat avans in acest an, dupa restricțiile din pandemie, una dintre intrebarile la care cauta raspuns cei care participa se refera la ”darul” de la astfel de evenimente.…

- George Simion se insoara și iși dorește o nunta cum nu s-a mai vazut. Spre deosebire de petrecerile clasice, liderul AUR iși recruteaza invitații cu apeluri in spațiul public, inclusiv invitații trimise listei prietenilor de pe pagina sa de socializare. Pe 27 iulie a.c., vehementul protestatar promite…