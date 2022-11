Cele mai inteligente rase de pisici Toate descriu un animal inteligent precum pisica. Dar care ar putea fi cele mai inteligente rase de pisici ? Abilitatea pisicilor de a se adapta mediului in care traiesc, modul in care se strecoara in spații ce par a fi inaccesibile, inventarea unor obiecte de joaca și cate și mai cate au atras atenția cercetatorilor. Cele mai inteligente rase de pisici – cele mai afective feline Rasa Turkish Van, spre exemplu, caracterizeaza cele mai afective feline. E o felina tenace și simpatica. Aceasta rasa se atașeaza repede de membrii familiei și este foarte jucaușa. Reprezentatele rasei pot sa invețe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9–11 noiembrie curent, in Republica Molodva se va afla intr-o vizita oficiala Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, iar in Chișinau se vor forma noi ambuteiaje din cauza mai multor strazi blocate. Așadar, pentru buna…

- Raceala, bat-o vina! Ai observat ca, de cele mai multe ori, atunci cand toamna iși intra in drepturi, te confrunți cu nas infundat, durere in gat sau chiar febra? Raceala și gripa nu ar trebui sa fie o normalitate, de aceea apelam la farmacia naturii ca sa ne intarim imunitatea. Cu toții am auzit cel…

- Toate așa-zisele „…discuții intre Moscova și Washington”, despre care „…se vorbește in presa occidentala”, sunt o operațiune de informare ruseasca. Kremlinul are nevoie de o pauza de trei luni ca de aer: pentru a aduce mobilizați, pentru a stoca rachete și rachete iraniene, pentru a scoate echipamentul…

- Cancerul de pancreas poate declanșa o creștere anormala a glicemiei și o scadere in greutate semnificativa. Aceste doua semne nu trebuie neglijate pentru a avea șansa de a trata și a depași aceasta boala grava. Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai severe forme de cancer, cu o rata de vindecare…

- Vrei sa bei ceva interesant? Vrei sa guști ceva nou? Știm ca raspunsul tau este DA! Așadar, vineri, 4 noiembrie, de la ora 18.00, va prezentam și degustam beri de la @Barlog – Berarie Artizanala, preparate delicioase și ascultam muzica relaxanta. Pe langa berea artizanala, gurmanzii sunt așteptați…

- In general, strugurii, dar in special cei cu boabele roșii, conțin antioxidanți, substanțe cu efect antiinflamator, anticancerigen, care susțin funcția cognitiva. Și totuși cura de struguri nu este indicata tuturor persoanelor. Se recomanda sa mancam integral boabele de struguri, de aceea, inainte trebuie…

- Construcția unui șemineu depinde de mai mulți factori pentru a fi una de succes. De la materialele folosite, pana la experiența celor care se ocupa de montaj, fiecare detaliu conteaza. De aceea, atunci cand vine vorba despre componentele unui șemineu este foarte important sa optezi pentru un focar trainic,…

- „Nu puteți arunca gunoiul pe domeniul public crezand ca nu va vede nimeni!???? Florin, un barbat de 44 de ani din Sectorul 6, și-a incercat norocul.Iși renoveaza apartamentul in perioada aceasta, iar molozul rezultat l-a pus in saci, pe care i-a abandonat in gradina din fața blocului sau de pe strada…