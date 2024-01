Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sebeș, prin Direcția venituri, anunța contribuabilii, persoane fizice și juridice, ca ultima zi de plata a impozitelor și a taxelor locale, prin mijloace electronice, in anul 2023, este 27.12.2023. Ultima zi de incasare a impozitelor și a taxelor locale, in numerar, la ghișeul instituției…

- BARLADUL NEINGRIJIT COSTA!… Prin prevederile din Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad de la finele anului 2022, s-au luat anumite masuri privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023. De asemenea, conform prevederilor privind stabilirea impozitelor,…

- In cadrul ședinței ordinare a Consililului Local Alba Iulia, de miercuri, 20 decembrie 2024, se afla un proiect de hotarare pentru majorarea taxelor și impozitelor locale din Municipiu. Contactata de catre ziarulunirea.ro, consiliera locala Dana Nanu a declarat ca: „in ședința Consiliului Local Alba…

- SCUMPIRI La Barlad se scumpesc multe: impozitele si taxele locale, taxa speciala de salubritate pentru persoanele fizice…! Primarul Municipiului Barlad, av. Dumitru Boros, a convocat, pentru ziua de joi, 21 decembrie, sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Barlad, pentru luna in curs. Ultima…

- Proiectul privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024 a fost publicat pe site-ul municipiului Bacau pentru consultare publica. Conform acestuia, taxele și impozitele locale vor crește cu 13,8%, indicele inflației pentru anul 2022. Ținand cont de prevederile art. 491 – Indexarea…

- LA PLATA… Aproape ca nu mai este niciun secret faptul ca in 2024, darile catre bugetul local vor creste prin indexarea cu rata inflatiei, in procent de 13,8%. Cresterea va avea un impact simtitor in buzunarele vasluienilor si spunem asta raportandu-ne la anii trecuti, cand s-au mai facut astfel de indexari,…

- Miercuri, 22 noiembrie, in sala de ședințe a primariei orașului Targu-Neamț a avut loc o dezbatere publica, cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2024. La intalnire au participat reprezentanți ai administrației locale, in frunte cu primarul Daniel Harpa și viceprimarul Vasile Apopei,…

- Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Timișoara pentru anul viitor intra in dezbatere publica. Primaria propune pastrarea cotelor existente in prezent. Primaria Timisoara invita cetațenii sa participe la dezbaterea publica pe tema stabilirii impozitelor…