Cele mai frumoase ganduri se transmit prin intermediul unei comenzi de flori online!

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, specialiștii din cadrul secțiilor de terapie intensiva din instituțiile medicale republicane, municipale și raionale vor coordona cazurile grave de COVID-19, prin intermediul platformei online de ghidaj tehnic.

- La ieșirea de la urne, un barbat l-a intrebat pe Nicușor Dan daca ii permite sa-i ofere partenerei sale un buchet de flori. Candidatul PNL-USR-PLUS la Primaria Capitalei a acceptat. Dupa ce barbatul i-a oferit soției lui Nicușor Dan buchetul de flori, i-a spus: „Sa știți ca nu toți barbații fac femeile…

- Persoanele care solicita sa voteze la alegerile locale de duminica prin intermediul urnei mobile, invocand faptul ca sunt confirmate cu noul coronavirus, trebuie sa prezinte pe langa cerere si un document din care sa rezulte diagnosticul, a informat, sambata, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).…

- RESITA – Municipalitatea resiteana a introdus aceasta posibilitate si pentru persoanele juridice. Fara drumuri, fara comisioane! La nivelul Direcției Impozite și Taxe a fost implementata de cateva zile metoda de plata online a impozitelor și taxelor locale cu cardul bancar prin intermediul platformei…

- Anul școlar 2020 – 2021 a inceput pentru noi toți total ALTFEL decat eram obișnuiți de zeci de ani! Cu maști pe fața, distanțiere, cu reamenajarea claselor sau organizarea pe grupe a unei clase (o grupa prezența fizica la ore-cealalta, prezența online de acasa) și multe alte schimbari in desfașurarea…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta, iar principalii vinovați de raspandirea virusului SARS-COV-2 sunt tinerii asimptomatici ori care prezinta simptome ușoare, potrivit reprezentanților Organizației Mondiale a Sanatații.

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista statelor cuprinse in asa-numita ”zona galbena”, iar toate persoanele care vin din acestea trebuie sa stea 14 zile in izolare. Accesați Lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare in 3 august, ora 0.00. ”Masura…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale efectueaza cercetari pentru identificarea autorilor unei infractiuni de inselaciune. Acestia au fost sesizati ieri despre faptul ca doua persoane au fost inselate, una cu suma de 900 de lei, alta cu 300 de lei, dupa ce au raspuns unui anunt online prin care…