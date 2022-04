Cele mai caraghioase mituri despre sănătate WomanHit risipește o serie de mituri raspindite despre sanatate. Daca o persoana scrișnește din dinți in somn, este un semn de infestare cu paraziți Mit. Scrișnetul nu are nicio legatura cu viermii. Nucile imbunatațesc memoria Adevarat. Nucile conțin polifenoli, antioxidanți și acizi grași esențiali, care contribuie la activitatea creierul și imbunatațesc memoria. Burlacii traiesc mai p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

