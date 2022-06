Cele mai bune universități din cadrul Tetrix, cel mai mare concurs de studii în domeniul afacerilor TETRIX, recunoscut de catre Guinness World Records (GWR) drept cel mai mare concurs din lume dedicat studiilor de business, continua sa inspire și sa incurajeze participanții sa urmeze o cariera in domeniul digital și sa-și imbunatațeasca cunoștințele in afaceri. Conform punctajelor obținute de studenți in timpul competiției, universitațile din Argentina, Brazilia, Columbia și Chile sunt cele mai bune universitați la nivel global in clasamentul Tetrix. In cadrul ediției din 2021, Universitatea din Buenos Aires (UBA) a ocupat cea mai buna poziție la nivel global, fiind urmata de Universitatea din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Jurma susține ca in Romania au fost confirmate primele 3 cazuri de infectare cu versiunea BA.5 a variantei Omicron, despre care spune ca este „o veste proasta pe care speram sa nu o auzim pana in toamna”. Din pacate saptamana aceasta am primit o veste proasta pe care speram sa nu o auzim pana…

- Universitatea Cluj și AFK Csikszereda se intalnesc ACUM in finala Ligii Elitelor U19. Partida a inceput la ora 17:30, pe arena din Giulești, este live pe GSP.ro și pe FRF TV. Caștigatoarea finalei U Cluj - Csikszereda va decide reprezentanta Romaniei in urmatoare ediție de UEFA Youth League. live »…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i a informat joi pe omologii sai din statele BRICS despre evolutia campaniei militare ruse in Ucraina, in timpul unei reuniuni ministeriale a acestui grup format din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud. "Lavrov i a informat detaliat despre principalele…

- CS Dinamo Bucuresti a castigat Campionatul National in proba masculina de sabie pe echipe, duminica, in Sala „Ana Pascu" din Capitala. CS Dinamo 1, in componenta Codrin Cozmuleanu, Sorin Eftimie, Iulian Teodosiu si Razvan Ursachi, a obtinut victorii in toate cele sapte meciuri jucate: 45-19 cu CS…

- Ultimii doi ani au remodelat obiceiurile noastre de consum, ceea ce a dus și la schimbari importante in modul in care o parte dintre retaileri și-au regandit operațiunile cu scopul de a ne capta atenția indiferent de canalul de cumparare pe care-l folosim. Mariano Gomide de Faria și Geraldo Thomaz,…

- O buna parte din importurile ucrainene ar urma sa se desfașoare prin Romania, prin intermediul companiei ucrainene SkyUp Airlines. Inițial sunt vizate bunurile din China dar autoritațile din statul vecin poarta deja discuții avansate și cu cele din SUA. Alte doua țari ar urma sa fie folosite, alaturi…

- La data de 3 septembrie 1997, nationala Romaniei ocupa locul 3 in lume! Dupa Brazilia si Germania. Astazi, aceste doua echipe sunt, in continuare, in Top 15. Romania, in schimb, se apropie de un minim istoric!