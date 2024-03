Cele mai bune spitale din lume. Top cele mai bune spitale din Europa Cele mai bune spitale din lume Newsweek in colaborare cu Statista au realizat clasamentul anual al celor mai bune spitale din lume. Lista din acest an include date despre 2.400 de spitale din 30 de țari. Niciun spital din Romania nu apare in aceasta lista. Topul este dominat de SUA, dar include și cea mai mare parte a Europei de Vest și Scandinavia, 10 țari asiatice, Australia și țari din alte parți ale Americii. Pentru prima data, Chile și Malaezia au fost adaugate in acest top. La nivel european, sunt aproximativ 120 de spitale intrate in clasament. Top 20 cele mai bune spitale din lume: 1.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu pasageri a pierdut un cauciuc la decolare. Anvelopa a ajuns intr-o parcare a aeroportului și a avariat o mașina. Incidentul a avut loc in California, SUA. Un avion de linie al companiei United Airlines cu destinația Japonia a aterizat in siguranța la Los Angeles, joi, dupa ce a pierdut o…

- XTB, o companie fintech care ofera investitorilor acces instantaneu la piețele financiare prin intermediul unei platforme online și al unei aplicații mobile, a fost inclusa de Financial Times in topul companiilor cu cea mai rapida creștere din Europa. Lista anuala realizata de Financial Times cu…

- UPDATE 6:10 - Statele Unite vor anunta vineri un pachet major de sanctiuni impotriva Rusiei din cauza mortii liderului opozitiei Aleksei Navalnii si a razboiului de doi ani din Ucraina, a declarat marti presedintele Joe Biden, relateaza Reuters.Biden, care a vorbit cu jurnalistii in timp ce pleca intr-o…

- In orașul Takasago, Japonia, o marca de crochete congelate din carne de vita Kobe este atat de populara incat lista de așteptare este mai lunga decat majoritatea ipotecilor. Clienții trebuie sa aștepte 43 de ani inainte de a putea revendica ravnitele "Extreme Croquettes" - poate ca ar trebui sa va…

- ​​​​​​​Pe lista celor mai frumoase locuri din Europa se regasește și unul din Romania. Topul celor mai frumoase locuri din Europa este alcatuit din 26 de locații, iar Romania, cu cel mai frumos loc al sau, se regasește pe locul 8.

- Cu aproape cele mai mici pensii din Uniunea Europeana, pensionarii din Romania se chinuie sa traiasca de pe o zi pe alta. Mulți din ei depind de sprijinul copiilor sau chiar muncesc chiar și dupa ce s-au pensionat, iar alții iau bani cu imprumut de la casele de ajutor reciproc.Conform unui top al…

- Spectacol motorizat de excepție in prima competiție a anului la Comandau, unde Raliul Zapezii și istoria au luat startul in cea de-a 8-a ediție a Romania Winter Historic Rally Intr-un decor imbracat in straturi consistente de zapada și gheața, pasionații de motorsport au fost martorii unei intalniri…

- Vladimir Khavinson, cunoscut ca intemeietorul gerontologiei in Rusia și ca ”gerontologul personal” al președintelui Putin, a decedat la varsta de 77 de ani, deși susținea ca ”organismul uman poate trai pana la 120 de ani și cu siguranța cel puțin o suta de ani”, transmite The Moscow Times . Este cunoscut…