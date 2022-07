Stiri pe aceeasi tema

- O aplicație dedicata pasionaților de lectura a caștigat competiția MHPBigBrains, organizata de MHP – A Porsche Company pentru absolvenții programului de studii Informatica in Limba Germana al Universitații „Babeș-Bolyai”.

- Facultatea de Construcții a Universitații Politehnica Timișoara a premiat cele mai bune lucrari de licența in domeniul ingineriei civile in cadrul tradiționalei competiții „The John Scott Travelling Award”. Competiția reunește candidații selectați la nivelul comisiilor de licența CCIA, ICE, ICG și este…

- Facultatea de Mecanica, una dintre cele mai vechi din Universitatea Politehnica Timișoara, prezenta inca de la inființare, in 1920, sarbatorește, in 1 și 2 iunie 2022, Zilele Mecanicii – Mec Days. Cu aceasta ocazie, facultatea a pregatit, in spațiile proprii și in curtea instituției, o serie de surprize…

- Amfiteatrul „Victor Vlad” al Facultații de Construcții din cadrul Universitații Politehnica Timișoara a fost din nou plin de studenții anului I, care au participat la etapa finala a concursului Building Construct, de prezentare a proiectelor realizate și de jurizare a acestora. Competiția, organizata…

- Compania Nokia Networks, prin centrul local de servicii financiare din Timișoara, și Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA), au oficializat un acord care stabilește cooperarea in creșterea digitalizarii și automatizarii proceselor in domeniul…

- Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima FIMIM din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza, in perioada 24 26 mai 2022, cea de a XI a editie a Conferintei nationale a studentilor si elevilor in domeniul stiintelor ingineresti TEHNONAV JUNIOR, informeaza conf. univ.…

- Studenții romani proiecteaza orașele sustenabile din Romania. Peste 50 de proiecte inscrise la concursul RESPO CITY. Mai sunt doua saptamani pana la deadline! Proiectul a fost lansat in luna martie de Asociatia RESPO DEEE impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, iar perioada de inscrieri…

- 35 de lucrari de grafica ce surprind esența razboiului din Ucraina pot fi vazute pe holul Facultații de Litere, din cadrul Universitații Transilvania Brașov, in corpul T. Este prima expoziție din țara noastra cu lucrari ale ilustratorilor ucraineni pe tema razboiului și a fost pregatita de masteranzii…