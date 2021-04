Cele mai bune filme despre viața lui Isus Hristos! Cele mai bune filme despre viața lui Isus Hristos! A inceput Saptamana Mare iar televiziunile au pregatit producții care reamintesc de Patimile Mantuitorului. Sarificiul lui Dumnezeu pana la Invierea sa este o tema cinematografica cautata in Saptamana Mare. Poate cea mai populara pelicula, preluata cu succes anual, este capodopera ”Isus din Nazaret”(1977). Miniserialul ce dureaza șase ore și jumatate, regizat de Franco Zeffirelli, prezinta nașterea, activitatea, judecata, moartea și Invierea lui Isus din Nazaret . Filmul a fost popular in Romania și inainte de ’89 cand circula pe casete video.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

