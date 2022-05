Stiri pe aceeasi tema

- In viața este foarte important sa ne luam timp pentru lucrurile care ne plac. Activitațile pe care ne dorim sa le facem și care ne bucura, aduc energie și relaxare și ne ajuta sa ținem la distanța stresul și epuizarea. Vacanțele lungi, escapadele de weekend, ieșirile cu prietenii, practicarea unor sporturi…

- Cu toții știm ca sa previi este mai bine decat sa tratezi, iar abonamentele medicale reprezinta cele mai eficiente și accesibile instrumente de prevenție in sanatate. Beneficiile unei atitudini proactive asupra sanatații inseamna in primul rand o reduce semnificativa a riscului de apariție a unor afecțiuni…

- Ceaiul de papadie actioneaza asupra celulelor canceroase, care incep sa se descompuna in doar 48 de ore. Aceasta planta are numeroase proprietati medicinale. Ce trebuie sa faci pentru a te bucura de beneficiile sale? Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a efectuat, sambata dupa-amiaza, o vizita in localitatea Irpin din Ucraina, grav afectata dupa atacurile armatei ruse din lunile februarie si martie. Oficialul OMS s-a intalnit cu primarul orasului Irpin, Olexandr…

- Restricțiile impuse in condițiile pandemiei de COVID au starnit o adevarata revolta in Romania, insa odata cu inlaturarea lor, Alexandru Rafila spune adevarul ar fi cu totu altul. Mai exact, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a afirmat ca nu a fost de acord cu decizia de inchidere a scolilor in…

- Intr-un interviu, Mezzosoprana Maria Miron Sirbu, solista la Opera Naționala Romana Iași a vorbit despre intreaga sa cariera și care sunt cele mai mari provocari din viața unui artist. – „Carmen” este unul dintre cele mai dorite roluri din cariera unei artiste de opera. – Intr-adevar, este acea Mecca…

- Majoritatea dintre noi consideram auzul ca pe ceva de la sine ințeles. Cu toate acestea, conform Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), 430 de milioane de oameni de pe intreg globul se confrunta cu pierderea de auz (hipoacuzia) invalidanta - aceasta insemnand mai mult de 5,5% din populația lumii.

- 40 de ani este o etapa esențiala in viața unui barbat. Ea corespunde aproximativ jumatații mediei de viața a acestuia. In Romania, speranța de viața este de 74,2 ani pentru barbați și de 78,4 ani pentru femei, potrivit celui mai recent raport al Starii sanatații in Uniunea Europeana, dat publicitații…