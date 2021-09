Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 77 de ani, din Florești, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, însa nu s-a mai întors. „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 10.00, MARTA GHEORGHE, în vârsta…

- In urma cercetarilor efectuate, minorul de 10 ani, disparut, in seara zilei de 2 septembrie, din zona blocului din Alba Iulia in care locuia cu mama sa, a fost identificat. In aceasta perioada, minorul a fost impreuna cu tatal sau și s-au deplasat pe raza județului Valcea. Nu a fost victima vreunei…

- *L-AȚI VAZUT?* La data de 23 august a.c., in jurul orei 03:20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Boldești-Scaeni au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca fiul sau PRICA ADI, in varsta de 16 ani, domiciliata in orașul Boldești-Scaeni a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Un pod care trece peste raul Vedea s-a prabușit, joi dimineața, in localitatea Orbeasca de Sus, județul Teleroman, șase persoane fiind ranite. Potrivit ISU Teleorman, podul ce trece peste raul Vedea in loc. Orbeasca de Sus s-a prabușit. Șase persoane au fost ranite. Mai multe echipaje de ambulanța intervin…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 16 iulie 2021, Poliția Municipiului…

- Polițiștii buzoieni cauta un barbat, de 36 ani, din localitatea Gugești, județul Vrancea, a carui dispariție a fost semnalata de unchiul acestuia in data de 7 iulie. Politiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați cu privire la faptul ca Marculescu Nicolae ar fi plecat de…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la locuința rudelor sale, din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 2 iulie 2021, in jurul orei…

- Reprezentantii familiei barbatului din imagine ne-au contactat pentru a face apel la opinia publica in incercarea de a-l gasi. Barbatul, domiciliat in Budila, a lucrat mai multe zile la rand in Maieruș, intr-o gospodarie. In data de 30 aprilie a disparut. Poliția a inceput cercetarile, dar fara rezultat…