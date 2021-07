Cele mai amuzante denumiri de localități din România. Măciuca, Pârțești, Buda, Sculeni ori Udați-Mânzu sunt în capul listei Lista celor mai amuzante denumiri de localitați din Romania. Nu doar noi, romanii de azi, ci și stramoșii noștri au avut simțul umorului dezvoltat. Dovada lunga lista de denumiri ale satelor și comunelor, ale caror denumire provoaca rasul. In cele peste 20.000 de localitați din Romania, o țara a contrastelor, merita trecute in revista numele cele mai ciudate ori ale caror conotații sunt hazlii ori sexuale, greu de explicat turiștilor straini. Nu exista un clasament al celor mai ”deosebite” denumiri de localitate, dar, cu siguranța, nu ar lipsi din top. Cristian Hrubaru, cu motocicliștii la munca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

