- Experții au numit cele mai sigure locuri in cazul unui razboi nuclear. Potrivit oamenilor de știința de la Universitatea Otago din Noua Zeelanda și grupul de cercetare Adapt Research, poți supraviețui unui razboi nuclear pe unele insule indepartate. Ei au remarcat ca cele mai sigure locuri iunt Australia,…

- Iarna nucleara este un efect climatic al unui razboi nuclear. Acest scenariu presupune o vreme extrem de rece, iar razele solare ar fi blocate pentru o perioada de luni sau ani din cauza detonarii unui numar mare de arme nucleare. Totuși, cercetatorii au descoperit ca Australia și Noua Zeelanda, sunt…

- Australia, Noua Zeelanda, Islanda, Insulele Solomon și Vanuatu sunt cele mai capabile sa produca suficienta hrana pentru populațiile lor dupa o „catastrofa brusca care reduce lumina solara”, cum ar fi un razboi nuclear, o mega-erupție vulcanica sau o lovitura a unor asteroizi, scrie The Guardian ,…

- "Luni ne vom exprima oficial pozitia. Avem o intrebare foarte simpla: are Rusia dreptul de a ramane membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU si de a fi in ONU?", a spus Kuleba, vorbind in timpul unui maraton televizat national in noaptea Craciunului."Avem un raspuns convingator si motivat:…

- 75 de tari, printre care Statele Unite, Marea Britanie si Franta urmeaza sa semneze o declaratie comuna prin care se angajeaza sa se abtina de la bombardarea zonelor urbane. Acordul international a inceput sa fie negociat in urma cu trei ani, inainte de razboiul din Ucraina. Este de asteptat ca Rusia,…

- Rusia a facut tot posibilul pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 de la Bali, pe masura ce aliatii sai traditionali – China si India – au inceput sa se distanteze de razboiul din Ucraina, despre care scrie intr-un comunicat ca a cauzat pagube economice nespuse lumii. Narendra Modi, premierul…

