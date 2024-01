Cele 5 proiecte de gaze ale UE care s-au încheiat cu eșec UE a alocat miliarde de euro pentru proiecte de gaze in mai puțin de un deceniu. Dar nu toate au ajuns la bun sfarșit. Aproape 5 miliarde de euro din fonduri UE au fost cheltuite intre 2013 și 2021 pentru zeci de proiecte de gaze , potrivit unui studiu, citat de Express. Printre aceste 41 de planuri, elaborate și in anii in care Marea Britanie era inca membra a Uniunii Europene , s-au numarat conductele, terminalele de import și interconexiunile. ONG-ul internațional Global Witness a remarcat intr-un studiu publicat in februarie 2021 ca, in ciuda banilor publici cheltuiți, unele dintre aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conflictele politice internaționale seamana izbitor de bine cu cele dinaintea celor doua razboaie mondiale și ar conduce spre un al treilea razboi, spun specialiștii. Marile puteri, in special China, vor dori sa-și asigure resursele naturale prin incheierea unor alianțe cu regimuri autoritare din toata…

- Exista foarte puține cazuri de schimbari strategice mai extreme și abrupte decat cea a politicii externe a Statelor Unite cu privire la Ucraina. Cu un an in urma, se punea problema dezmembrarii Rusiei și a aducerii lui Vladimir Putin in fața tribunalului internațional ca sa fie tras la raspundere pentru…

- Rusia sufera de pe urma excesului imperial, iar Ucraina de pe urma bataliei dintre David și Goliat, intr-un moment in care SUA sunt profund divizate in ceea ce privește afacerile externe. Cum iși pot salva viitorul? – se intreaba Walter Clemens, analist CEPA.

- Rusia a pierdut 321.800 de militari in Ucraina de la inceputul invaziei sale, a informat joi Statul Major al Ucrainei. In ultimele 24 de ore au fost uciși 1.130 de soldați rusi.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 24 noiembrie,…

- Ministru de Externe al Marii Britanii, David Cameron, a facut o vizita-surpriza la Chișinau, unde s-a intalnit cu omologul sau moldovean Nicu Popescu și cu președinta Maia Sandu, transmite Jurnal.md.Cameron a sosit joi seara, 16 noiembrie, in Republica Moldova dupa o vizita de doua zile in Ucraina,…

- Un ofiter militar ucrainean, Roman Cervinski, a coordonat atacul de anul trecut asupra gazoductelor Nord Stream, potrivit unei investigatii comune a ziarului american The Washington Post si cotidianului german Der Spiegel, care citeaza oficiali din Ucraina si din alte parti ale Europei, precum si alte…

- Romania va suspenda, impreuna cu aliatii care sunt state parti la Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa (TCFE), operationalizarea Tratatului atat timp cat este necesar, in conformitate cu normele de drept international, a anuntat marti seara Ministerul Afacerilor Externe. “In contextul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a vizitat Romania pe 10 octombrie, dar vizita nu a decurs in totalitate conform planului, cu un discurs programat in fața legislativului țarii amanat in ultimul moment, scrie foreignpolicy.com. Zelensky insuși a anulat discursul, dar adevaratul motiv a fost…