Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite si cel putin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6.7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agentia de presa locala NHK si agentia BBC. Cutremurul a avut loc la adancimea de 39 de kilometri, in zona orasului…

- Un om a a murit si alti peste 30 au fost raniti in explozia unei bombe in timpul ceremoniilor prilejuite de cea de-a 61-a aniversare a infiintarii orasului Isulan, in sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), atentatul este al doilea comis in…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…

- Cel putin 19 persoane, inclusiv membri ai echipelor de interventie, au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma exploziilor produse la un depozit de artificii din orasul mexican Tultepec, informeaza presa locala. Alejandro Ozuna Rivero, un oficial guvernamental federal, a declarat ca au avut loc…

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 49 au fost raniti intr-o serie de explozii survenite joi la antrepozite de artificii in orasul Tultepec din nordul Mexicului, aproape jumatate dintre victime fiind membri...

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite, ieri, intr-un atac armat comis in oraselul american Trenton, situat in statul New Jersey, anunta autoritatile locale, precizand ca un suspect a fost impuscat mortal, informeaza site-ul postului CNN.

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite, duminica, intr-un atac armat comis in oraselul american Trenton, situat in statul New Jersey, anunta autoritatile locale, precizand ca un suspect a fost impuscat mortal, informeaza site-ul postului CNN.