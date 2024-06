Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Volei a comunicat programul meciurilor din noul sezon, atat din Divizia A1, cat si din Cupa Romaniei. La masculin, in Divizia A1, CSM Constanta debuteaza pe 5 octombrie 2024, in deplasare, cu castigatoarea Cupei Romaniei, Rapid Bucuresti. Urmatoarele adversare vor fi: SCMU Craiova…

- CSO Voluntari a devenit campioana pentru prima data in istorieFormația ilfoveana și-a adjudecat titlul dupa ce a trecut de CSMV Alba Blaj in numarul minim de meciuri, impunandu-se la general cu 3-0. In al treilea meci al finalei, care a avut loc la Blaj, CSO Voluntari a caștigat cu 3-1 (-19, 22, 19,…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanța continua lupta pentru titlu in Liga Naționala. Dupa victoria la limita obținuta pe teren propriu, 62-61, in primul meci al semifinalei play-off cu CSM Targoviște, echipa constanteana merge in fief-ul adversarei, una dintre echipele de tradiție ale baschetului…

- Echipele de volei masculin Rapid Bucuresti si Corona Brasov sunt primele semifinaliste ale Diviziei A, dupa ce au obtinut victorii, miercuri, in a doua partida din trei programate in primul tur din play-off. Campioana Arcada Galati a fost invinsa in deplasare de SCM Zalau. Rezultatele inregistrate…

- Campioana U Banca Transilvania Cluj ramane neinvinsa si dupa etapa a 26-a a Ligii Nationale, obtinand victoria in deplasare la CSU Sibiu, scor 99-65 (54-44). Doua etape mai sunt de jucat pana la play-off.Rezultatele etapei din Top 10 sunt: CSM Targu Mures – Rapid Bucuresti 76-79, CSM Constanta…

- CSM CSU Oradea si CSO Voluntari au obtinut victorii in deplasare, sambata, in Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres. Vicecampioana CSM CSU Oradea a dispus de CSM Corona Brasov cu 81-75, condusa de Toddrick Gotcher (17 puncte) si Kristopher Jameil Richard (14 puncte,…

- S-a incheiat sezonul regulat in Divizia A1 la volei feminin. CSM Lugoj s-a situat, in final, pe locul 4 in clasament, cu 48 de puncte, cu doar un punct mai puțin decat echipele clasate pe primele trei locuri – CSM Targoviște, Rapid București și CSM Volei Alba Blaj (situate in aceasta…