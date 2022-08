Stiri pe aceeasi tema

- In plina vara, intregul continent european continua sa se confrunte cu cresterea preturilor. Cele mai recente date ale Eurostat, publicate vineri, arata ca inflatia anuala in zona euro a atins un nivel record in iulie, de 8,9-, in crestere fata de iunie, potrivit Le Figaro. In detaliu, cresterile de…

- Avocatul fostei notare a lui Vlad Plahotniuc, Olga Bondarciuc, recent, a acuzat autoritațile ca și-ar fi facut publicitate pe seama extradarii clientei sale de la Bruxelles la Chișinau. Potrivit lui, Bondarciuc singura ar fi renunțat la procedurile din Belgia și ar fi cerut autoritaților statului sa…

- Uniunea Europeana va construi un buncar sigur la Bruxelles, in valoare de 8 milioane de euro, loc in care liderii sa poata negocia fara grija ca spionii rusi sau ai altor natiuni ar putea auzi ce se discuta acolo, se arata intr-un raport UE in care este descris proiectul, potrivit EUobserver. In incapere…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…

- Livrarea primelor doze de vaccin contra variolei maimuței a inceput in Spania, urmand Portugalia, Germania și Belgia, a anunțat Comisia Europeana. Aproape 5.300 de doze au sosit deja in Spania. Comisia Europeana prin HERA (Autoritate europeana pentru pregatirea raspunsului in caz de urgența sanitara)…

- La inceputul saptamanii trecute, agenții de la brigada de supraveghere Dijon au interceptat, la bordul unei incarcaturi de gips-carton din Spania, 103,12 kg rașina de canabis și 444,64 kg polen din canabis, in valoare totala estimata la peste 3,9 milioane de euro. Camionul in care erau drogurile era…

- Cat de mult te costa, de fapt, sa locuiești in Belgia? Cat de scumpa e viața acolo? Pe langa Germania, Olanda, Spania, sau Marea Britanie, sunt romani care iau in calcul sa inceapa o noua viața și in Belgia. Inainte de a lua insa o astfel de decizie este bine sa știm și cat de mult te costa, de fapt,…

- La originea epidemiei de variola maimuței a fost „Gay Pride” din Gran Canaria, noteaza cotidianul italian La Repubblica . 80.000 de persoane au participat. Asociațiile gay se apara: „Noi am dat prezervative gratis”. In centrul Yumbo din Maspalomas, in sudul Gran Canaria, insula spaniola unde vantul…