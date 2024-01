Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 103 persoane au fost ucise, iar alte 170 au fost ranite intr-o dubla explozie, miercuri, in apropiere de mormantul generalului irakian Qassem Soleimani, in timp ce Iranul comemoreaza patru ani de la asasinarea acestuia de catre Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit unor…

- Cel puțin 81 de persoane au fost ucise, iar alte 171 au fost ranite, dupa ce doua explozii au avut loc in Iran, la o ceremonie importanta din Iran. Autoritațile locale au anunțat ca este vorba despre un „atac terorist”. Știrea inițiala: Cel puțin 73 de persoane au fost ucise in exploziile care au avut…

- Accidentul care a implicat șapte vehicule, inclusiv trei autobuze și un camion, s-a produs pe autostrada Marmara Nord, din provincia Sakarya. Accidentul a avut loc in condiții de ceața densa, la aproximativ 150 de kilometri (93 de mile) de Istanbul, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Un oficial local…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise duminica dimineata intr-un atac armat in cursul unei petreceri in orasul Salvatierra din statul Guanajuato, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP."Pana in prezent, 12 persoane si-au pierdut viata", a declarat pe reteaua sociala X (fosta…

- Cel putin noua persoane au murit si alte 23 au fost ranite, sambata, dupa ce mai mulți barbați inarmați au atacat mina Poderosa din Peru cu explozibili și au luat ostatici, a anunțat Ministerul de Interne, citat de Reuters.Poliția a transmis ca a „preluat controlul asupra situației”, dupa ce a arestat…

- Doua persoane au fost ucise joi dimineata si alte opt au fost ranite, dintre care cinci grav, intr-un atac cu arme de foc asupra unei statii de autobuz in vestul Ierusalimului, potrivit politiei israeliene, informeaza AFP si Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit duminica, iar alte 18 au fost ranite in urma unui atac armat in Florida, SUA. Au fost trase zeci de focuri de arma, la o petrecere de strada de Halloween din Ybor City Tampa. Totul a pornit de la o cearta intre doua grupuri, in jurul orei 3 dimineața, potrivit șefului…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri seara un atentat cu bomba care, potrivit unui bilant revizuit, a provocat moartea a patru persoane si ranirea a sapte, cu o zi inainte intr-un centru comercial din capitala afgana Kabul, informeaza AFP. “Luptatorii SI au reusit sa plaseze un colet-capcana…