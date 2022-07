Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si 15 au fost ranite in urma unui atac cu rachete produs vineri la Dnipro, in centrul Ucrainei, anunta The Guardian, citat de News.ro. „Rachetele au lovit o hala industriala si o strada aglomerata de langa ea”, a declarat guvernatorul regional, Valentyn Rezinchenko,…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter, potrivit Reuters.Guvernatorul…

Cel putin noua persoane, intre care si copii, au murit in inundatiile provocate de ploile musonice care s-au abatut asupra provinciei Baluchistan, din sud-vestul Pakistanului, au anuntat marti oficiali locali, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

Fortele ruse au lansat o bomba puternica asupra unei scoli in care se adaposteau 90 de persoane, a anuntat guvernatorul regiunii Lugansk.

- Un avion militar de transport Il-76 s-a prabușit vineri in zona orașului rus Riazan, la circa 200 de kilometri sud-est de Moscova. Cauza prabușirii ar fi o problema la motor, dupa cum reiese dintr-o declarație a Ministerului rus al Apararii.„In timp ce efectua un zbor de antrenament fara incarcatura…

Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata marti seara in urma prabusirii unei mine de diamante din centrul Republicii Democrate Congo (RDC), au confirmat joi autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua, scrie AGERPRES.

- Directorul biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca cel putin 3.000 de persoane au murit in Ucraina de la inceputul invaziei ruse din luna februarie pentru ca nu au avut acces la tratamente impotriva unor boli cronice, informeaza Reuters.

