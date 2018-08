Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul militar insarcinat cu securitatea a contabilizat decesul a opt persoane in timpul unei interventii a fortelor sale in favele, in timp ce agentia oficiala de presa Agencia Brasil a relatat despre moartea a sase membri ai unor presupuse bande, dupa o urmarire la Niteroi, oras situat in…

- Cel puțin 14 persoane au fost ucise luni in cadrul unei operațiuni a poliției și armatei impotriva traficanților de droguri in favele și in periferia Rio de Janeiro, potrivit armatei și presei din aceasta țara, scrie AFP.

- Doi palestinieni, inclusiv un paramedic in varsta 22 de ani, au fost ucisi, iar alte 40 de persoane au fost ranite in confruntari cu armata israeliana produse in cursul protestelor desfasurate la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Le Figaro.

- Cinci persoane au murit si alte 40 au fost ranite duminica la Chicago, in mai multe incidente cu arme de foc, o serie de violente de strada calificate drept 'total inacceptabile' de catre politie, transmite France Presse. Printre raniti se afla si un copil in varsta de 11 ani, informeaza…

- Cel putin 91 de persoane au murit, iar alte 209 au fost ranite, in urma cutremurului puternic de 7.0 magnitudine pe scara Richter produs duminica in zona insulei Lombok din Indonezia, a anuntat un oficial din cadrul agentiei indoneziene pentru situatii de urgenta, precizand ca

- Armata americana cumpara un lot mare de arme paintball pentru unitatile sale din Afganistan. Dar, spre deosebire de pustile paintball conventionale, acestea vor putea sa traga cu bile care contin substante toxice.

- Soldații filipinezi au ucis din greșeala șase ofițeri de poliție și i-au ranit pe alți noua luni, in timpul unei operațiuni impotriva gherilelor maoiste staționate adanc in interiorul junglei, conform declarației unui general de armata.

- Exlozia s-a produs intr-un club din cartierul El Paraiso al capitalei venezuelei. Bilantul preliminar al Politiei indica 17 morti ci cinci raniti. Tragedia s-a produs dupa ce o persoana a activat o grenada lacrimogena in interiorul clubului. Tinerii au murit asfixiati. Printre cei morti se afla si…