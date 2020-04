Cel puţin 11 persoane au fost ucise de tornade în statul american Mississippi Mai multe tornade care au devastat duminica statul american Mississippi au lasat in urma lor cel putin 11 victime omenesti, potrivit unui raport publicat luni de autoritatile locale, relateaza AFP. "Cel putin 11 decese confirmate si numeroase pagube materiale in intregul stat", a anuntat Agentia de gestionare a situatiilor de urgenta din statul Mississippi. "72.000 de persoane au ramas in prezent fara electricitate", a precizat aceeasi agentie, adaugand ca aceste cifre sunt provizorii si ar putea fi actualizate in cursul zilei de luni. Tate Reeves, guvernatorul statului Mississippi, aflat in sudul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

