Cel puțin 10 opozanți ai regimului Lukașenko, arestați după un nou raid al forțelor de securitate Forțele de securitate din Belaurs au efectuat miercuri percheziții la birourile și domiciliile mai multor avocați și activiști pentru drepturile omului, cel puțin 10 opozanți ai regimului Lukașenko fiind reținuți, informeaza Reuters citând mai multe surse media și organizații neguvernamentale.



De la masivele proteste care au izbucnit în august anul trecut, imediat dupa realegerea președintelui Aleksandr Lukașenko acuzat de frauda, autoritațile de la Minsk au acționat constant pentru a închide redacțiile care nu sunt deținute de stat, dar și organizațiile care lupta pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

