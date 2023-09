Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz plini de liceeni a ieșit de pe autostrada și s-a rasturnat intr-o vale, in statul New York. Cel puțin o persoana a murit, iar alte 46 au fost ranite, informeaza autoritațile. Persoana ucisa era un adult, potrivit filialei NBC din New York, citand o sursa anonima, familiara cu situația, relateaza…

- Politia din Nevada a confirmat ca a pus in executare un mandat de perchezitie in legatura cu dosarul inca nesolutionat al uciderii rapperului Tupac Shakur, relateaza BBC. Anchetatorii au facut perchezitii, in aceasta saptamana, intr-o casa din Henderson, o suburbie a orasului Las Vegas, unde Shakur…

- Vedeta pop Bebe Rexha a fost nevoita sa-și intrerupa concertul, sambata, dupa ce a fost lovita in cap de un telefon aruncat de un fan, scrie BBC. Vedeta, care canta la New York, s-a prabușit in genunchi cand telefonul a lovit-o in cap. Ulterior, aceasta a fost scoasa de pe scena și a primit ingrijiri…

- S-a aflat cine este cumparatorul misterios al inelului preferat al lui Tupac. Bijuteria a fost cumparata cu peste un milion de dolariUn inel sub forma de coroana, conceput si purtat de legenda rap-ului californian Tupac Shakur cu putin timp inainte de asasinarea sa in 1996, a fost cumparat cu peste…

- Un inel cu un design in forma de coroana, conceput si purtat de legendarul rapper californian Tupac Shakur cu putin timp inainte de asasinarea sa din 1996, a fost achizitionat cu peste 1 milion de dolari la o licitatie dedicata stilului muzical hip-hop de casa Sotheby's si care s-a incheiat marti, informeaza…

- Cazinoul din Slanic Moldova, cel mai vechi din Romania este acum disponibil la prețul de 1.450.000 euro (redus de la 1.900.000 euro), conform informațiilor furnizate de Sotheby’s Romania. In anul 2021, cazinoul a fost scos pentru prima data la vanzare la un preț de 2,25 milioane de euro. Din cauza lipsei…

- Doua schelete de dinozauri reconstruite, o reptila zburatoare si o specie asociata cu legendarul monstru din Loch Ness, vor fi scoase in curand la licitatie de Sotheby's la New York, informeaza AFP, potrivit news.ro.Denumit "Nessie", dupa faimoasa fiara din lacul scotian, specimenul rar de plesiozaur,…

- Madonna a trecut printr-un episod critic in urma cu o saptamana, cand a fost gasita in stare de inconștiența acasa, in New York, și transportata de urgența la terapie intensiva. Cantareața a avut o infecție bacteriana grava, care a ținut-o cateva zile in spital, dar a fost externata și se recupereaza…