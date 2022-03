Stiri pe aceeasi tema

- Medicul ginecolog Olimpia Oprea a anunțat ca femeile cu varsta cuprinsa intre 50 și 69 de ani, cele mai expuse unui astfel de risc de boala, sunt invitate sa participe la screening o data la doi ani. „Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca impreuna cu Spitalul Clinic Municipal…

- Un mare spital din vestul țarii nu are de unde sa plateasca facturile la gaz și curent. Are datorii de peste 20 de milioane de lei. Spitalul Judetean de Urgenta din Resita anunța ca nu are bani sa plateasca facturile la utilitati, in conditiile in care acestea s-au triplat: facturile...

- Intervenție cu elicopterul SMURD din Caransebeș pe Valea Almajului. Un barbat din Rudaria de aproximativ 80 de ani, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a cazut in curte și s-a lovit la cap.

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara are, incepand din aceasta saptamana, un nou sistem complex de testare funcționala pulmonara, unic in vestul Romaniei.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a solicitat, marți, prelungirea acordului de cooperare dintre Romania și Italia prin intermediul caruia copiii care se nasc cu malformatii cardiace vor fi operați in țara noastra, fara sa mai fie necesar transferul lor in unitati sanitare din alte tari, a anunțat…

- Medicul ginecolog Olimpia Oprea a anunțat, joi, ca la Maternitatea Odobescu din Timisoara se acorda servicii medicale gratuite de screening prenatal in cadrul proiectului POCU 149478 – „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de Vest”. Aceasta…

- Medicul ginecolog Olimpia Oprea a anunțat, joi, ca la maternitatea Odobescu din Timisoara se acorda servicii medicale gratuite de screening prenatal in cadrul proiectului POCU 149478 – „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de Vest”. Aceasta…

- Grav accident in aceasta dupa-amiaza in apropiere de DN 79, in zona localitații aradene Nadab. O femeie in varsta de 22 de nai a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de trenul de calatori care circula intre Timișoara și Oradea. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul…