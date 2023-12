Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul JAI, unde miniștrii de interne s-ar fi putut pronunța cu privire la intrarea Romaniei in spațiul Schengen, incepe luni, 4 decembrie, dar țara noastra a „ratat din nou in acest an intrarea in Schengen, iar anul viitor nu exista aproape nicio șansa”, a afirmat europarlamentarul Eugen Tomac.„Iata…

- Din 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen nu va mai fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Anunțul a fost facut de Rareș Bogdan, care susține ca aceasta amanare este una strategica. Europarlamentarul PNL a explicat ca este nevoie de un vot pozitiv in parlamentul Olandei. Daca…

- Rareș Bogdan a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea „LIVE” de la Digi24, moderata de jurnaliștii Alexandru Rotaru și Robert Kiss, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, subiect care se afla pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Europarlamentarul spune ca acest lucru este necesar,…

- Vetoul guvernului olandez se concentreaza asupra Bulgariei, pe cand al Austriei asupra Romaniei. Marcel Ciolacu a spus ca va cere guvernului spaniol, care deține președinția rotativa de șase luni a Consiliului UE, sa organizeze o ședința extraordinara a consiliului JAI in decembrie pentru a reexamina…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, la Bruxelles, intrebat despre strategia Romaniei la Consiliul JAI pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre opozitia continua a Austriei, ca este putin deprimant sa tot auzi de la Viena „ca si cum acolo o placa s-ar fi stricat putin, in…

- Joi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Europarlamentarul PMP Eugen Tomac arata ca aseara a fost publicata ordinea de zi si a fost total socat sa constate ca intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere, nimic…

- In data de 10 octombrie 2023, in jurul orei 15:00, Poliția Orașului Aninoasa a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca, in data de 05 martie 2023, la ora 08:00, fiul sau, ZAHARIA CONSTANTIN, de 36 de ani (foto), a plecat la fratele sau, in Republica Ceha, pentru a-l vizita. In luna…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru, copresedintele REPER, i-a solicitat, luni, presedintelui Klaus Iohannis "sa lase deoparte jocurile privind cariera sa viitoare la nivel european" si sa foloseasca dreptul de veto al Romaniei in Consiliul European, sustinand ca refuzul tarii noastre privind acreditarea…