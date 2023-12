Cel mai rapid exit al elvețienilor din România: Operațiunea Podari a durat doar un an și câteva luni Una dintre cele mai mari investiții cu acționariat elvețian din Romania, fabrica de bioetanol de la Podari din județul Olt, va fi inchisa. Anunțul vine la aproape un an și jumatate de la momentul inaugurarii, o premiera pentru piața locala. Elvețienii de la Clariant renunța la o investiție de peste 100 milioane de euro, din care circa 40 milioane euro au reprezentat fonduri europene pentru cercetare și inovare. Putem spune practic ca experimentul de la Podari, unde a fost construita prima unitate comerciala care a folosit tehnologia sunliquid ®, s-a dovedit ca nu este viabil și inca foarte repede.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

