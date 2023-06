Cel mai nou serial Marvel a debutat cu scandal legat de AI (Secret Invasion)

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca „problema de fond in ceea ce priveste sistemul de educatie din Romania este sa le dam tinerilor deprinderi profesionale pentru meseriile viitorului, care sunt deja astazi aici”, iar in legatura cu greva profesorilor, el si-a exprimat speranta…

- NATO va desfasura un contingent suplimentar in Kosovo dupa ce 30 de membri ai Fortei internationale de pace KFOR au fost raniti in recentele violente, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica pe Twitter, transmite DPA, conform Agerpres.Potrivit unor surse militare de la Bruxelles, un contingent de…

- Ucraina nu va putea adera la NATO atata timp cat razboiul va continua, a declarat miercuri, 24 mai, șeful alianței, Jens Stoltenberg. „Cred ca toata lumea și-a dat seama ca, pentru a deveni membru in mijlocul unui razboi, nu este pe ordinea de zi”, a declarat el la un eveniment organizat de ȚGerman…

- Fostul premier Florin Cițu este de parere ca „Ordonanța austeritații”, care urmeaza a fi discutata in guvern, dovedește ca „guvernarea socialista de stanga a eșuat”. „Acum avem oficial confirmarea ca guvernarea socialista de stanga a eșuat. In acest moment, nu mai exista nici un dubiu, daca am ajuns…

- Dupa ce am asistat la „discutii” intre Steve Jobs si Elon Musk, unele realizate de AI, dar si melodii noi Nirvana create de AI, acum avem podcasturi deepfake create de AI. Joe Rogan a semnalat pe Twitter faptul ca e un inceput periculos faptul ca tocmai s-a publicat un podcast al sau cu Sam Altman.…

- Disney+ a prezentat posterul și trailerul pentru thrillerul de spionaj "Invazia secreta" (Secret Invasion), de la Marvel Studios. Premiera acestui serial original live-action va avea loc pe 21 iunie, exclusiv pe Disney+.

