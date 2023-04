Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de fani ai celebrului scriitor japonez Haruki Murakami s-au aliniat in cursul noptii de miercuri spre joi in fata unei librarii din Tokyo pentru a obtine un exemplar din noua sa carte, publicata dupa o pauza de sase ani, transmite AFP.Numeroase exemplare din "The City and Its Uncertain Walls",…

- Supercampionul roman David Popovici, cel care detine titlul si recordul mondial la 100 m liber in natatie, a obtinut calificarea in aceeasi proba la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. Popovici a realizat performanta la Campionatul National, unde a realizat la 100 m in care s a impus timpul de…

- Pe 1 martie se implinesc 186 de ani de la nasterea lui Ion Creanga. Casa de Cultura „Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi, aduce un omagiu scriitorului roman prin organizarea evenimentului „Din dragoste pentru Ion Creanga". Iesenii vor putea participa miercuri la depunerea jerbelor, de la ora 12:00, in…

- „Am lucrat aproape 3 ani la una dintre cele mai mari corporații din lume, firma de consultanța, și, pentru ca nu am de gand sa ma mai intorc la pretinsul lor professional network, vreau sa ma folosesc de aceasta experiența pentru a-mi reaminti, mie in primul rand, ce am gasit acolo,” iși incepe destainuirea…

- Performanța extraordinara reușita de David Popovici și de Constantin Popovici. Cei doi au fost desemnați caștigatori ai distincțiilor 2022 LEN Awards. Liga Europeana de Natație a publicat lista cu sportivii care au caștigat ediția 2022 a LEN Awards. Aflați pe lista nominalizaților, David Popovici și…

- Comisia pentru Munca din cadrul Camerei Deputaților analizeaza un proiect legislativ care are in vedere acordarea de indemnizații pentru creșterea nepoților. Destinatarii acestei masuri sunt bunicii. Bunicii care au grija de nepoți ar putea beneficia de o indemnizație de 1.500 de lei din partea statului…

- Caz incredibil si grav la Dej! Un barbat acuzat de viol a plecat liber, prin fata politistilor, din cauza ca judecatoarea, care ar fi trebit sa-i prelungeasca mandatul de retinere, a intarziat la munca. Barbatul in varsta de 44 de ani, din comuna Caseiu, fusese prins de politisti, dupa ce o fata in…

- Așa cum unii colecționeaza mașini de epoca, sau colecții de timbre de cateva milioane de euro, așa exista și colecționari de carți, unele rare, altele cu autografe celebre intre paginile lor. O astfel de carte rara, deși conținutul nnu este unul demn de Pulizer, este regasita in colecția unui roman.…