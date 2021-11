Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al sanatatii, Cseke Attila, a spus marți seara, la TVR, ca Romania va depași al patrulea val al pandemiei pana la sfarșitul anului, insa atrage atenția ca deocamdata ”presiunea este enorma pe sistemul sanitar”, iar țara noastra ”nu a ajuns inca in varful valului”, potrivit News.ro…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca Romania ”nu a ajuns in varful valului” al patrulea al pandemiei si ca nici macar nu a ajuns in perioada de ”platou” in care numarul de noi imbolnaviri zilnice se stabilizeaza si care este urmat de o scadere.

- Unii cercetatori de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, spun ca suntem aproape de platoul valului 4 al pandemiei de COVID-19, in Romania.

- Raed Arafat a vorbit, dupa intalnirea cu reprezentantul OMS pentru a analiza situația grava in care se afla Romania, despre cel mai negru scenariu. Experții in sanatate se tem ca din cauza numarului mare de persoane infectate din țara noastra ar putea sa apara o noua tulpina a virusului. ”Estimarile…

- Unul dintre epidmeiologi cunoscuți din Romania a vorbit despre evoluția valului patru, cat și despre momentul in care se vor inregistra cele mai multe cazuri. Potrivit lui Emilian Popovici, valul patru va crește in intensitate pana intr-un punct, iar ulterior, acesta se va autoelimina din cauza contagiozitații…

- Specialistii subliniaza la unison ca respectarea masurilor de prevenirea raspandirii coronavirusului si vaccinarea anti-COVID-19 sunt principalele cai prin care se poate atenua evolutia negativa a epidemiei din aceasta perioada. Altfel, luna viitoare s-ar putea ajunge la 2.000-2.500 de pacienti la terapie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre ce se va intampla in Romania daca va crește numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Cand ar putea fi atins varful valului 4 al pandemiei de Covid-19 și ce masuri se iau in considerare.

- Medicul Valeriu Gheorghița a precizat ca la mijlocul lunii septembrie vom atinge varful valului 4 al pandemiei de Covid și in Romania vor fi peste 1.500-1.600 de cazuri de imbolnavire pe zi.”Ne așteptam ca aceasta creștere sa fie susținuta in perioada urmatoare și principalul indicator pe care-l urmarim…