Stiri pe aceeasi tema

- Victima a fost scoasa de sub malul de pamant. Barbatul care este conștient și cooperant, a fost preluat de echipajul ambulanței SAJ Vaslui. Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Podul Inalt” al județului Vaslui a intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospeciala cu un container…

- Victimele din accident de circulație cu victime multiple incarcerate, petrecut in urma cu doua zile in apropiere de Cluj-Napoca, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Cluj. Vorbim despre patru persoane in stare grava. Odata ce medicii urgentiști au aplicat procedurile specifice, trei…

- Un bebeluș subnutrit, ajuns in stop cardio-respirator la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, in luna mai a acestui an, a fost recuperat de medici. Micuțul a avut nevoie de 45 de minute de resuscitare pentru a respira din nou.

- Un caz neverosimil s-a petrecut in Neamt, un vanator fiind salvat din ghearele unui urs tranchilizat. Animalul prins intr-un gard a fost impuscat cu doua focuri de arma de catre un coleg al victimei

- Medicii de la Spitalul „Dr.C.I.Parhon” din Iasi au facut doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflate in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Purtatorul de cuvant al Spitalului „Dr.C.I.Parhon”, conf.univ.dr Ionut Nistor, a declarat, joi, ca beneficiarii sunt doi barbati…

- O echipa de medici de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a salvat viața un pacient de 60 de ani, diagnosticat cu anevrism gigant de aorta abdominala, printr-o intervenție hibrida, endovasculara și chirurgicala, efectuata pentru prima data in țara noastra.

- Jucatorul australian de tenis Nick Kyrgios s-a retras de la Wimbledon in ajunul turneului din acest an, dupa ce nu a reușit sa se refaca dupa o accidentare la incheietura unei maini."Am incercat din rasputeri sa fiu pregatit dupa operația pe care am suferit-o și sa pot pași din nou pe terenurile de…