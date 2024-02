Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani din Bucuresti a fost retinut de politisti, fiind suspectat ca s ar fi dat drept politist Antidrog si ar fi jefuit mai multi cetateni ucraineni opriti in trafic Suspectul ar fi un barbat cu antecedente penale, cunoscut ca Fane Capatana.Potrivit IPJ Buzau, fapta s ar fi petrecut…

- Doi polițiști din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Nasaud au fost eroii, la incendiul care a cuprins un vagon al trenului Galați - Cluj.Marți seara, a fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul ca la un vagon al trenului InterRegio 1830 Galați-Cluj Napoca a izbucnit un incendiu.…

- Cel mai batrin barbat din Italia, Tripoli Giannini, care a declarat ca longevitatea sa se datoreaza "meselor usoare si lipsei de stres", a murit la virsta de 111 ani, scrie The Guardian. Tripoli Giannini, poreclit Tripolino, a murit in locuinta sa din Cecina, linga Livorno, in Toscana, in ajunul Anului…

- Marturia celor doi polițiști care au salvat-o pe femeia din Alba, injunghiata de un notar, din gelozie: „Toate hainele victimei erau efectiv imbibate cu sange” Marturia celor doi polițiști care au salvat-o pe femeia din Alba, injunghiata de un notar, fostul iubit, din gelozie: „Toate hainele victimei…

- Doi polițiști care se aflau in echipajul de serviciu de la Poliția orașului Broșteni au reușit sa salveze un barbat care a pus foc in ambele camere din apartamentul in care locuia.Pe 13 decembrie, in jurul orei 17.20, Poliția orașului Broșteni a fost sesizata prin 112 cu privire la izbucnirea unui ...

- La data de 2 decembrie a.c., in jurul orei 00.20, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism, pe strada 1 Decembrie din comuna Tortoman, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe…

- Un barbat din Suceava este cautat de polițiști, dupa ce ar fi furat butoanele unei plite incorporabile expusa in magazin. Individul a profitat de neatenția angajaților și a ieșit din magazin cu tot cu cele patru butoane, scrie News Bucovina. Trei zile mai tarziu, cand și-au dat seama ce s-a intamplat,…

- Un barbat din Italia care a vrut sa-i pacaleasca pe polițiști in timpul examenului auto a ajuns la spital. El folosea o casca fara fir, dar, de teama ca va fi prins, a indesat-o prea mult in ureche.