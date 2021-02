Cel mai mare spital din ultimul deceniu a fost construit de sectorul privat Enayati Medical City este a patra unitate spitaliceasca construita de la zero, in București, in ultimii 30 de ani. In doar doi ani de zile, antreprenorul dr. Wargha Enayati a investit 60 de milioane de euro pentru a ridica un „oraș-spital” cu o suprafața uriașa de 35.000 de metri patrați. Enayati Medical City, de pe Șoșeaua Gh. I. Sișești, nr. 8A, sector 1, este un ansamblu de spitale cu o capacitate totala de 300 de paturi. Acesta cuprinde: un spital de oncologie și recuperare cu șase sali de operație și 100 de paturi dintre care 18 ATI și chimioterapie (operat de Spitalul Monza), buncare pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat in emisiunea Insider Politic difuzata duminica la Prima TV, ca pana in 2024 vom avea fundatiile, dar nu doar fundatiile, pentru spitale regionale la Craiova, Iasi si Cluj, dar ca trebuie construite spitale si la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Sibiu, el remarcand…

- Urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID ajunge in Romania in 29 și 30 decembrie. Urmatoarea tranșa de vaccinuri pentru Romania mai intarzie. Transportul va fi expediat de producator la o zi dupa momentul programat inițial. In opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului,…

- Pfizer a anunțat Romania ca sunt probleme la fabrica din Belgia și dozele de vaccin vor sosi cu intarziere de 24 de ore, a confirmat duminica seara coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița. El a explicat ca intarzierea…

- A doua tranșa de vaccin impotriva COVID urmeaza sa ajunga in Romania, marți și miercuri, pe 29 și 30 decembrie. Romania ar urma sa primeasca marți și miercuri urmatoarea tranșa de vaccinuri anti- COVID, anunța Grupul de Comunicare Strategica, potrivit caruia in opt țari a fost intarziata livrarea vaccinului.…

- Livrarea vaccinului impotriva coronavirusului va intarzia, a anunțat, duminica seara, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), astfel ca serul va ajunge luni in Capitala și doua județe, iar marți, in alte trei județe. Astfel, luni vor sosi noi vaccinuri anti-COVID-19 in București, Cluj și Timișoara, iar…

- Urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19 pentru Romania ar putea intarzia, dupa ce in opt țari din Uniunea Europeana s-a intamplat acest lucru, au anunțat, duminica, autoritațile sanitare. ”Din informațiile pe care le deținem, in opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale…

- Enterprise Rent-a-Car, cea mai mare firma de inchirieri auto din lume, iși extinde prezența in Romania in trei orașe cu aeroport - Craiova, Suceava și Bacau - mizand pe faptul ca pandemia de coronavirus nu va mai dura mult și ca oamenii iși vor relua calatoriile. O mașina poate fi inchiriata cu sume…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a anunțat marți seara, la TVR1, ca lazile cu gheața carbonica in care va fi pastrat vaccinul anti-covid de la Pfizer/BioNTech au ajuns deja la Institutul Cantacuzino din București, conform News.ro. Institutul este centrul național de depozitare a vaccinului. De aici,…