Cel mai mare reactor nuclear al Europei va începe producția de energie electrică Reactorul nuclear finlandez Olkiluoto 3 (OL3), cel mai mare reactor nuclear din Europa, care a fost mult intarziat, va incepe sa produca regulat duminica, a declarat sambata operatorul sau, conform Reuters, scrie Rador. Pornirea reactorului va spori securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia a taiat livrarile de gaze și energie. Energia nucleara ramane controversata in Europa, in primul rand din cauza preocuparilor legate de siguranța, iar vestea demararii OL3 vine in contextul in care Germania iși oprește sambata ultimele trei reactoare ramase, in timp ce Suedia, Franța, Marea Britanie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Reactorul nuclear Olkiluoto 3 (OL3), din Finlanda, cel mai mare din Europa, va incepe duminica producția regulata, crescand securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia a taiat sursele de gaz și electricitate, relateaza Reuters.

