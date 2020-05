Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul saudit a dat asigurari ca va lua masuri „care pot fi dureroase” pentru a face fata impactului provocat de pandemia de coronavirus, a declarat Mohamed al Yadaan, ministrul Finantelor din aceasta țara, pentru televiziunea de stat Al Arabiya.

- Guvernul german a decis sa vina in ajutorul producatorilor de bere, in contextul pandemiei de coronavirus, oferindu-le posibilitatea sa amane plata taxei anuale pe bere, informeaza DPA."Pentru a imbunatati lichiditatea producatorilor de bere in situatia dificila actuala si a proteja locurile…

- Deputatul Theodora Șotcan (PSD Bacau) critica modul in care Guvernul tolereaza lipsa de solidaritate a bancilor cu societatea, dar și semnalele pe care le da ministrul Finanțelor, referitoare la bugetari. „Oare nu ar fi normal ca acum, dupa o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, considera ca nu doar angajații de la privat, ci și bugetarii trebuie sa suporte costul crizei declanșate de epidemia de coronavirus.Intrebat in cadrul intalnirii online de la HotNews.ro, daca se ia in calcul o taiere a salariilor bugetarilor, pe modelul…

- Pandemia de coronavirus (COVID-19) exercita o presiune semnificativa asupra economiilor emergente, au avertizat oficiali ai Fondului Monetar International, care si-au exprimat increderea ca institutia dispune de suficiente resurse pentru a indeplini necesitatile acestora, transmite Reuters, citata…