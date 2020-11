Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat marti deschiderea unei anchete penale impotriva Martorilor lui Iehova, organizatie religioasa interzisa din 2017, pentru activitati extremiste, dupa ce au desfasurat perchezitii in peste 20 de regiuni, relateaza AFP. Comitetul de Ancheta, insarcinat cu investigatii…

- Rusia a intrat in coliziune concomitent atat cu Turcia, cat si cu Occidentul in privinta conflictului din Nagorno Karabah, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Rusia a raportat luni un record de 22.778 de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care autoritatile incearca sa reduca presiunea asupra sistemului medical, transformind chiar un patinoar din Moscova intr-un spital temporar pentru bolnavii de COVID-19, potrivit agerpres. Pe fondul cresterii…

- Rusia a raportat luni un record de 22.778 de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care autoritatile incearca sa reduca presiunea asupra sistemului medical, transformand chiar un patinoar din Moscova intr-un spital temporar pentru bolnavii de COVID-19, informeaza Reuters. Citește…

- Rusia raporteaza din nou un bilant record al infectarilor: peste 15 mii. Cele mai multe sunt insa la Moscova - aproape 5 mii. Cu toate acestea, in capitala Rusiei viata de noapte este la fel ca in vremurile normale. Corespondentul nostru, Liviu Iurea, ne ofera detalii.

- CHIȘINAU, 14 sep – Sputnik. La reședința președintelui rus de la Soci au loc discuții intre Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko. La inceputul reuniunii liderul rus a menționat ca Belarusul trebuie sa faca fața de sine statator situației create dupa alegerile prezidențiale.Пресс-служба президента…