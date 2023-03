Cel mai mare constructor auto din lume vrea un concurent pentru Dacia Spring Volkswagen a prezentat, la sfarșitul acestei saptamani, cel mai nou concept al sau: ID.2all Mașina va avea propulse electrica și va costa sub 20.000 de euro. Germanii au prezentat conceptul ID 2all care este de dimensiunile unui Polo, va fi lansat in 2025 și va avea doua versiuni de baterie. Volkswagen ID 2all va imprumuta elemente de design și de la Polo și Golf, va avea 4,05 metri lungime, dar portbagajul va avea capacitate cu 50% mai mare decat la Polo. Noua arhitectura permite doua tipuri de baterii: de 38 kWh și de 56 kWh. La cea de 38 kWh va fi prețul de 25.000 euro, iar autonomia de 450… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

